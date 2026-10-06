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Internationale Freundschaftsspiele

Bestätigt: Kim muss passen

von Martin Schmitz - Quelle: Korea JoongAng Daily
1 min.
Min-jae Kim im Bayern-Trikot @Maxppp

Min-jae Kim (29) steht für das Freundschaftsspiel von Südkorea gegen Usbekistan am heutigen Dienstag (13 Uhr) nicht zur Verfügung. Das gibt der südkoreanische Fußballverband bekannt. Der Innenverteidiger nahm auch am gestrigen Teamtraining nicht teil, nachdem er zuvor alle drei Testspiele des aktuellen Länderspielblocks absolviert hatte.

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Es bestehe jedoch kein Grund zur Sorge, wie ein Sprecher der Nationalmannschaft gegenüber ‚Korea JoongAng Daily‘ erklärt: „Kim hat zwei Tage in Folge ein separates Regenerationstraining absolviert. Es handelt sich nicht um eine schwere Verletzung, die einen Ausschluss aus dem Kader erfordern würde. Er scheint mit Ermüdungserscheinungen aufgrund seiner letzten Spiele zu kämpfen.“ Ein Einsatz des Rechtsfußes für den FC Bayern am Samstag (15:30 Uhr) in der Bundesliga gegen den FC Augsburg scheint nicht gefährdet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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