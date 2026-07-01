Menü Suche
Kommentar
La Liga

Einigung: Hjulmand vor 40-Millionen-Wechsel?

von Lukas Weinstock - Quelle: O Jogo
1 min.
Morten Hjulmand freut sich gewaltig @Maxppp

Der Transfer von Morten Hjulmand zu Atlético Madrid nimmt immer konkretere Formen an. Wie ‚O Jogo‘ berichtet, haben sich die Rojiblancos mit dem 27-Jährigen grundsätzlich geeinigt. Der defensive MIttelfeldspieler habe Sporting Lissabon bereits darüber informiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein offizielles Angebot seitens Atlético hat Sporting demzufolge noch nicht erhalten. Es sei aber nur eine Frage der Zeit, bis eine Offerte eintrifft. Laut ‚O Jogo‘ gibt es zwischen Sporting und Hjulmand eine Vereinbarung, dass ihm bei einer Ablöse von 40 Millionen Euro keine Steine in den Weg gelegt werden. Der Vertrag des Mittelfeldakteurs, der eine Ausstiegsklausel von 80 Millionen Euro enthält, läuft noch bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Liga Portugal Bwin
Sporting
Atl. Madrid
Morten Hjulmand

Weitere Infos

La Liga La Liga
Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
Sporting Logo Sporting Lissabon
Atl. Madrid Logo Atlético Madrid
Morten Hjulmand Morten Hjulmand
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert