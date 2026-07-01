Einigung: Hjulmand vor 40-Millionen-Wechsel?

Der Transfer von Morten Hjulmand zu Atlético Madrid nimmt immer konkretere Formen an. Wie ‚O Jogo‘ berichtet, haben sich die Rojiblancos mit dem 27-Jährigen grundsätzlich geeinigt. Der defensive MIttelfeldspieler habe Sporting Lissabon bereits darüber informiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein offizielles Angebot seitens Atlético hat Sporting demzufolge noch nicht erhalten. Es sei aber nur eine Frage der Zeit, bis eine Offerte eintrifft. Laut ‚O Jogo‘ gibt es zwischen Sporting und Hjulmand eine Vereinbarung, dass ihm bei einer Ablöse von 40 Millionen Euro keine Steine in den Weg gelegt werden. Der Vertrag des Mittelfeldakteurs, der eine Ausstiegsklausel von 80 Millionen Euro enthält, läuft noch bis 2028.