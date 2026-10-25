Die Anteilnahme in der Bundesliga ist riesig. Spieler, Trainer und Verantwortlichen haben an diesem Wochenende in den Bundesliga-Stadien Stellung zum Zusammenbruch von Vincent Kompany bezogen, der seit Freitag in München im Krankenhaus weilt und voraussichtlich mehrere Wochen fehlen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für ihn springt Aaron Danks beim FCB ein und hat gegen den SC Freiburg (3:1) seine ersten drei Punkte eingefahren. Die Erleichterung nach dem am Ende doch recht knappen Sieg war allen Verantwortlichen anzusehen. Verteidiger Konrad Laimer sagte bei ‚DAZN‘ etwa: „Es war eine sehr, sehr intensive Woche für uns, angesichts allem, was passiert ist. Wir wollten einfach als Team zusammenstehen. Wir, als FC Bayern, stehen zusammen da. Das Trainerteam und das gesamte Personal haben die ganze Woche über eine hervorragende Arbeit geleistet, und ich möchte ihnen dafür ein riesiges Kompliment aussprechen.“

Küsschen für Kompany

Worte, die auch Danks sicherlich gerne hören wird. Der 43-jährige Engländer hat nach der Partie bestätigt, dass er bereits mit Kompany Kontakt hatte: „Ich habe gerade mein Telefon geöffnet und eine WhatsApp von Vince bekommen, in der stand: ‚Gut gemacht‘, und er war glücklich. Also habe ich einfach geantwortet: ‚Großartig, jetzt ruh dich aus.‘ Und ihm ein Küsschen-Emoji geschickt, also hoffentlich ruht er sich aus.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Während sich Kompany offenbar auf dem Weg der Besserung befindet, bleibt für die Bayern nur wenig Zeit für Erholung. Schon am Mittwoch (20:45 Uhr) kommt der 1. FC Magdeburg im DFB-Pokal nach München.