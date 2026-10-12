Wagner heiß auf HSV-Profi

Im Winter will Hannover 96 dringend am Kader feilen, um sportlich erfolgreicher zu werden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll deshalb unter anderem Kofi Amoako vom Hamburger SV zum Team von Sandro Wagner wechseln. Die Niedersachsen beobachten den 21-Jährigen, der einige Jahre in der Jugend der Hannoveraner verbracht hat, schon seit geraumer Zeit.

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Erst im Sommer war Amoako von Dynamo Dresden zu den Rothosen gewechselt, kommt dort aber nicht in Tritt. Gegen die TSG Hoffenheim (3:2) feierte er zuletzt sein Debüt als Joker. Im Team von Merlin Polzin könnte der Sechser jetzt aber wichtig werden, da auf seiner Position Kapitän Nicolai Remberg (26) mit einem Kreuzbandriss in den nächsten Monaten fehlen wird.