Werder: Erevbenagie unterschreibt

Der SV Werder Bremen stattet Paul Erevbenagie mit einem Profivertrag aus. Der 18-Jährige wird zunächst bei der U23 eingesetzt und soll langsam an die Profis herangeführt werden. Seit vier Jahren spielt der Rechtsaußen in der Jugend des SVW.

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„Paul Erevbenagie ist ein schneller und technisch versierter Offensivspieler, der mit seinen Dribblings jederzeit für Überraschungsmomente sorgen kann. Paul hat in unserem Nachwuchs bereits zum Gewinn des DFB-Pokals der Junioren beigetragen und sich in der vergangenen Saison als U19-Spieler Einsatzzeiten in der Regionalliga-Mannschaft erarbeitet. In der U23 soll er zunächst weiterhin Spielzeit sammeln und seine Entwicklung konsequent fortsetzen“, so Leiter Profifußball Peter Niemeyer.