Gerücht: Casemiro auf dem Markt – zwei Interessenten

Real Madrid erwägt offenbar den Verkauf von Casemiro. Wie ‚UOL Esporte‘ aus Brasilien berichtet, könnte der defensive Mittelfeldspieler für 50 Millionen Euro aufwärts im Sommer den Verein wechseln.

Und das, obwohl Casemiro seit Jahren unumstrittene Stammkraft im Santiago Bernabeu ist. Der vermeintliche Grund: Real wolle sein Mittelfeld aus Casemiro (30), Toni Kroos (32) und Luka Modric (36) dringend verjüngen – und der Brasilianer sei der einzige Teil des Trios, mit dem noch eine stattliche Ablöse generiert werden könnte. Auch potenzielle Abnehmer hat ‚UOL Esporte‘ direkt parat und nennt in diesem Zusammenhang Paris St. Germain sowie Juventus Turin.

Real hat seinerseits in Aurélien Tchouaméni (22, AS Monaco) längst einen langfristigen Casemiro-Ersatz ausfindig gemacht. Um den französischen Nationalspieler wirbt nach FT-Infos aber auch der FC Liverpool. Alternativkandidat in Madrid ist laut ‚UOL Esporte‘ Bruno Guimarães (24), der erst im Januar für 42 Millionen Euro von Olympique Lyon zu Newcastle United wechselte.