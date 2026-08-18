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Weltmeister Sidibé zum Aufsteiger

Djibril Sidibé (34) wechselt zum FC Le Mans. Beim Ligue 1-Aufsteiger unterschreibt der französische Weltmeister von 2018 einen Vertrag bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison. Zuletzt war der Rechtsverteidiger für den FC Toulouse aktiv.

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