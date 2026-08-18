Weltmeister Sidibé zum Aufsteiger
Djibril Sidibé (34) wechselt zum FC Le Mans. Beim Ligue 1-Aufsteiger unterschreibt der französische Weltmeister von 2018 einen Vertrag bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison. Zuletzt war der Rechtsverteidiger für den FC Toulouse aktiv.
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Le Mans FC est heureux d’annoncer l’arrivée de 𝗗𝗷𝗶𝗯𝗿𝗶𝗹 𝗦𝗶𝗱𝗶𝗯𝗲́ !— LE MANS FC (@LEMANSFC) August 18, 2026
Champion du Monde avec les Bleus, le défenseur s’est engagé jusqu’en 2028 avec une saison supplémentaire en option.
Le communiqué 👉 https://t.co/QsMFQK0YYz#BienvenueDjibril #AllezLeMansFC 🔴🟡 pic.twitter.com/wcqCP2zP9e
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