Werder: Ducksch-Klausel höher als gedacht

Der SV Werder Bremen würde für einen Abgang von Marvin Ducksch per Klausel mehr erhalten, als im vergangenen Sommer. Wie ‚90min.de‘ berichtet, kann der 29-Jährige die Grün-Weißen für eine in seinem bis 2026 gültigen Arbeitspapier verankerte Summe von 8,5 Millionen Euro verlassen. Der Passus liegt damit höher als der des vorherigen Kontrakts. Dort lag die Ausstiegsklausel bei 7,5 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ursprünglich bestand Werder in den Vertragsverhandlungen dem Bericht zufolge auf eine Klausel über zehn Millionen Euro. Damit war die Ducksch-Seite jedoch nicht einverstanden, bot in dem Kompromiss zugunsten einer niedrigeren Klausel ein geringeres Gehalt an. 2021 hatte Werder Ducksch für vier Millionen Euro Ablöse von Hannover 96 verpflichtet. Angesichts von wettbewerbsübergreifenden acht Treffern und fünf Assists in 17 Partien sind die 8,5 Millionen Euro für den DFB-Nationalspieler dennoch als Schnäppchen einzuordnen. Ein Abschied diesen Winter ist aber nach wie vor kein Thema.