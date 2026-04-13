Bayern dran: Überraschendes Preisschild bei Gordon

Um einen Leistungsträger aus der wirtschaftlich dominanten Premier League loszueisen, müssen Vereine aus dem Ausland eigentlich mit dem großen Geldkoffer anreisen. Anthony Gordon von Newcastle United bildet dabei offenbar eine Ausnahme. Laut ‚Sky‘ könnte sich die Ablösesumme für den 25-jährigen Flügelstürmer bei 60 Millionen Euro einpendeln.

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Der FC Bayern sei unterdessen – wie bereits am Samstag berichtet – sehr konkret an Gordon interessiert. Gespräche mit der Spielerseite sollen schon stattgefunden haben, zwischen den Vereinen gebe es aber noch keinen Kontakt, so der Bericht des Pay-TV-Senders.

Wunschspieler der Bayern

Bis 2030 steht Gordon bei den Magpies unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Dass die Engländer den wichtigen Offensivspieler schon für 60 Millionen Euro abgeben würden, klingt zunächst fragwürdig, da im gleichen Atemzug auch berichtet wird, dass Newcastle Gordon behalten will.

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Welcher Preis wäre für Anthony Gordon (Newcastle United, Vertrag bis 2030) im Sommer realistisch? 80-100 Millionen Euro 60-80 Millionen Euro 40-60 Millionen Euro Teile deine Antwort Bild wird erstellt

An der Säbener Straße gilt Gordon als Wunschspieler, um die linke Flanke zu verstärken. Dort würde der pfeilschnelle Rechtsfuß als Herausforderer und langfristiger Nachfolger für den vier Jahre älteren Luis Díaz (29) eingeplant werden. Dass Newcastle aktuell nur den 14. Tabellenrang innehat und sich voraussichtlich nicht für die europäischen Wettbewerbe qualifizieren wird, könnte den Bayern in die Karten spielen.