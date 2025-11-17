Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Werder beobachtet Zweitliga-Stürmer

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Younes Ebnoutalib bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Dank hervorragender Leistungen für die SV Elversberg macht Younes Ebnoutalib in der laufenden Spielzeit auf sich aufmerksam. Zu den Interessenten gehört laut ‚Sky‘ neben dem FC Bologna auch Werder Bremen. Die Grün-Weißen gehören zu einem größeren Kreis an Klubs aus dem In- und Ausland, die den treffsicheren Angreifer des Zweitligisten beobachten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Währenddessen versuchen die Saarländer, den 22-Jährigen langfristig zu binden. Der 1,91 Meter-Hüne steht noch bis 2028 unter Vertrag, ein Angebot zur Verlängerung liegt Ebnoutalib vor, so der Pay-TV-Sender. Beim Stürmer stellt sich jedoch schon die Frage, ob er im Sommer den nächsten Karriereschritt gehen will.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Elversberg
Bremen
Younes Ebnoutalib

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Elversberg Logo SV Elversberg
Bremen Logo SV Werder Bremen
Younes Ebnoutalib Younes Ebnoutalib
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert