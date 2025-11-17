Werder beobachtet Zweitliga-Stürmer

Dank hervorragender Leistungen für die SV Elversberg macht Younes Ebnoutalib in der laufenden Spielzeit auf sich aufmerksam. Zu den Interessenten gehört laut ‚Sky‘ neben dem FC Bologna auch Werder Bremen. Die Grün-Weißen gehören zu einem größeren Kreis an Klubs aus dem In- und Ausland, die den treffsicheren Angreifer des Zweitligisten beobachten.

Währenddessen versuchen die Saarländer, den 22-Jährigen langfristig zu binden. Der 1,91 Meter-Hüne steht noch bis 2028 unter Vertrag, ein Angebot zur Verlängerung liegt Ebnoutalib vor, so der Pay-TV-Sender. Beim Stürmer stellt sich jedoch schon die Frage, ob er im Sommer den nächsten Karriereschritt gehen will.