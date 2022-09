Caicedo über mögliches Chelsea-Engagement

Moisés Caicedo von Brighton & Hove Albion könnte sich zukünftig ein Engagement unter seinem Ex-Trainer Graham Potter beim FC Chelsea vorstellen. Im Interview mit ‚Olé‘ sagt der 20-jährige Ecuadorianer: „Ich denke, es ist eines der besten Teams der Welt und niemand würde ein Angebot von Chelsea oder einem anderen solchen Verein ablehnen. Es ist ein Traum, in den besten Teams der Welt zu spielen und dort erfolgreich zu sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Mittelfeldspieler hat sich für seine Karriere hohe Ziele gesetzt, die er an der Stamford Bridge zumindest potenziell auch erreichen könnte: „Ich möchte der Ecuadorianer sein, der in seiner Karriere die meisten Titel gewonnen hat.“ Schon im Sommer gab es Gerüchte um Interesse von Manchester United und dem FC Arsenal an Caicedo, der sich aber bedeckt hält: „Ich war sehr ruhig, konzentrierte mich nur auf Brighton und wusste nicht, ob es andere Angebote gab oder nicht.“