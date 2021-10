BVB-Schock: Haaland wochenlang raus

Borussia Dortmund muss vorerst ohne Erling Haaland auskommen. Wie Trainer Marco Rose auf der heutigen Pressekonferenz mitteilte, wird die Tormaschine „mit einer Hüftbeugerverletzung ein paar Wochen fehlen“.

Haaland sei „natürlich down gewesen“, so Rose, „er war happy wieder da zu sein und hatte sich nach dem Mainz-Spiel noch richtig gut gefühlt.“ Schon zuletzt hatte der 21-jährige Norweger mit muskulären Problemen aussetzen müssen.

Haaland meldete sich bereits zu Wort und twitterte: „Zeit, mich auf meine Erholung zu konzentrieren. Ich werde stärker zurückkommen.“

Time to focus on my recovery. I’ll be back stronger! 🔜💪🏻 pic.twitter.com/G5Ez5bohTv