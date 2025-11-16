VfB-Interesse: Bardghji reagiert auf Wechselgerüchte

Roony Bardghji (20) denkt derzeit nicht an einen Winter-Abschied vom FC Barcelona. „Ich hatte Spielzeit, also fühle ich mich großartig. Ich weiß, dass ich geduldig sein muss, ich bin erst seit drei oder vier Monaten in Barcelona und es ist noch zu früh, Entscheidungen zu treffen“, zitiert die ‚Sport‘ den dribbelstarken Offensivspieler.

Der Schwede war im Sommer für rund 2,5 Millionen Euro vom FC Kopenhagen zu Barça gewechselt und kommt bislang auf sieben Kurzeinsätze in La Liga sowie zwei Jokerauftritte in der Champions League. Berichten zufolge machen sich der VfB Stuttgart und der FC Porto Hoffnung auf eine Leihe im Winter.