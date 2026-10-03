BVB: Macht der neue Bellingham den Abflug?

Borussia Dortmund hat ein neues Wunderkind in den eigenen Reihen. Justin Ejodamen ist aktuell für die Dortmunder U16 aktiv und wird aufgrund seiner Fähigkeiten schon jetzt mit Ex-BVB-Star Jude Bellingham (23) verglichen.

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Dass der BVB in Zukunft mit dem Mittelfeldakteur plant, ist die logische Konsequenz. Ebenso nachvollziehbar ist es aber auch, dass die europäische Elite Ejodamen bereits ins Visier genommen hat.

Großes Interesse

Mitte September sickerte bereits durch, dass sich der FC Barcelona, der AC Mailand und Juventus Turin Informationen über den 15-Jährigen eingeholt haben. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, zeigt sich auch der FC Arsenal interessiert, beobachtet den italienischen U16-Nationalspieler genau. Die besten Karten von den Interessenten habe aktuell aber Barcelona.

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Die Schwarz-Gelben hingegen seien zuversichtlich, Ejodamen langfristig an Bord halten zu können. Der in Deutschland geborene Rechtsfuß könnte am 19. April, mit Beginn seines 16. Lebensjahres, bei Vereinen innerhalb der EU unterschreiben. Ein Szenario, das der BVB unbedingt vermeiden möchte.