Darmstadt holt neuen Flügelflitzer

Linksaußen Ibrahim El Kadiri wird künftig das Trikot des SV Darmstadt 98 tragen. Wie der Verein offiziell verkündet, wechselt der 24-Jährige aus der zweiten niederländischen Liga von De Graafschap ans Böllenfalltor.

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El Kadiri war im Sommer 2024 zu den Niederländern gewechselt und bestritt seitdem 67 Pflichtspiele, in denen ihm 13 Tore und zehn Vorlagen gelangen. Sportdirektor Paul Fernie zeigt sich hochzufrieden mit der Verpflichtung des Marokkaners: „Ibrahim verfügt über ein hohes Tempo und ist ein Spieler, der sehr gerne das Eins-gegen-eins-Duell sucht. Dabei zeichnen ihn ein guter Mix und Variabilität im Dribbling aus, zudem bringt er eine hohe Laufbereitschaft mit. Wir sind froh, dass wir mit De Graafschap eine Einigung über den Transfer erzielen konnten und Ibrahim nun ein Teil der Lilien-Familie ist.“