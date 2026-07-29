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Offiziell 2. Bundesliga

Darmstadt holt Sturm-Kante Lee

von Lukas Hörster - Quelle: sv98.de
3 min.
Ho-Jae Lee feiert ausgelassen @Maxppp

Der SV Darmstadt 98 verstärkt sein Sturmzentrum. Wie der Zweitligist bekanntgibt, kommt Ho-jae Lee vom südkoreanischen Erstligisten Pohang Steelers zu den Lilien.

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Der dreifache südkoreanische Nationalspieler ist mit seinen 1,92 Metern eine echte Sturmkante. Mit 25 Jahren besitzt Lee zudem noch Entwicklungspotenzial. In der laufenden Saison traf er achtmal in 19 Spielen für die Steelers. Darmstadt-Sportdirektor Paul Fernie sagt über Lee: „Er ist bereit für den Schritt nach Europa und brennt auf diese neue Herausforderung.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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