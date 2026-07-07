Bayer-Flirt Emersonn wechselt für 31 Millionen

Premier League-Aufsteiger Ipswich Town hat sich mit dem FC Toulouse auf den Transfer von Mittelstürmer Emersonn (21) verständigt. Laut ‚Sky Sports‘ fließen mitsamt Boni bis zu 31 Millionen Euro aus England nach Südfrankreich. Zudem ist von einer Weiterverkaufsbeteiligung die Rede.

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Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato wird Emersonn in den kommenden Stunden zum Medizincheck in London eintreffen. Acht Tore und drei Vorlagen verbuchte der frühere brasilianische U16-Nationalspieler in der vergangenen Saison für Toulouse. Damit rief er unter anderem auch Bayer Leverkusen auf den Plan, das nun aber leer ausgeht.