La Liga

Medien: 60-Millionen-Angebot für Camavinga

Bei Real Madrid ist Eduardo Camavinga nicht gesetzt. Eine Situation, die sich der FC Liverpool zunutze machen möchte.

von Luca Hansen

Eduardo Camavinga hört Musik @Maxppp

Bei Real Madrid ist es nicht einfach, auf Spielzeit zu kommen. Das Ensemble der Königlichen ist von Stars gespickt, selbst Spieler, die für viel Geld in die spanische Hauptstadt gekommen sind, müssen oft auf der Bank Platz nehmen. So geht es auch Eduardo Camavinga, für den sich jedoch bald ein Ausweg auftun könnte.

Wie ‚CaughtOffside‘ berichtet, plant der FC Liverpool, ein Angebot für den flexiblen Mittelfeldspieler abzugeben. Dem Portal zufolge soll die Offerte bei 60 Millionen Euro liegen. Arne Slot, Trainer der Reds, habe den 23-Jährigen als ideale Verstärkung ausgemacht.

Zwar drängt Real nicht zwangsläufig auf einen Abschied des Franzosen, allerdings gebe es bei den Blancos durchaus Befürworter für einen Abschied. Schließlich könne das Geld aus einem Transfer für andere Neuverpflichtungen wiederverwendet werden. Der Vertrag des Linksfußes läuft noch bis 2029.

La Liga
Premier League
Liverpool
Real Madrid
Eduardo Camavinga

