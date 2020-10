Einigung: HSV bekommt Cléber-Millionen

Mit über dreieinhalb Jahren Verzögerung bekommt der Hamburger SV sein Geld für Innenverteidiger Cléber Reis. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ und ‚O Jogo‘ übereinstimmend berichten, einigten sich die Hanseaten mit dem FC Santos auf eine Zahlung von 3,1 Millionen Euro. Laut der in Hamburg ansässigen Zeitung bekommt der Zweitligist zwei Millionen Euro sofort, die brasilianische Quelle berichtet hingegen von 2,5 Millionen Euro.

Der Restbetrag soll in Raten über die kommenden Jahre abgestottert werden. Anfang 2017 hatte der HSV mit Santos eine Cléber-Ablöse in Höhe von drei Millionen Euro vereinbart. Doch die finanziell angeschlagenen Brasilianer verweigerten die Zahlung bis heute beharrlich, wurden deshalb schon von der FIFA zu einer Geldstrafe in Höhe von 1,5 Millionen Euro verdonnert und mit einer Transfersperre belegt. Diese endet, sobald das Geld auf den HSV-Konten eingegangen ist.