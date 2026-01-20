Eintracht: Der Preis für Rose
Marco Rose ist der Wunschkandidat von Eintracht Frankfurt. Die mögliche Ablöse wäre überschaubar.
Mehr und mehr kristallisiert sich Marco Rose bei Eintracht Frankfurt als Favorit auf die Nachfolge des entlassenen Dino Toppmöller heraus. Rose seinerseits wurde Ende März bei RB Leipzig vor die Tür gesetzt, besitzt dort aber noch einen gültigen Vertrag bis Sommer.
Entsprechend könnte eine Ablöse nötig sein. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge wäre diese überschaubar und im Bereich von einer Million Euro zu erwarten.
Rose steht bis Vertragsende noch ein Gehalt von zwei Millionen Euro zu. Eine Abfindung wolle RB dem 49-Jährigen aber nicht zahlen, da es um einen Wechsel zur direkten Konkurrenz geht. Dem Engagement in Frankfurt steht Rose jedenfalls offen gegenüber.
Klappt es nicht mit dem Wunschkandidaten, stehen alternativ die vereinslosen Xabi Alonso, Roger Schmidt, Edin Terzic und Sandro Schwarz, sowie Louis van Gaal (Ajax-Berater), Matthias Jaissle (Al Ahli) und Tobias Strobl (SC Verl) auf der Liste.
