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Bundesligisten ausgestochen: Hertha vor Klemens-Deal

von Martin Schmitz - Quelle: Berliner Kurier
1 min.
Pascal Klemens findet das eben Geschehene ganz und gar nicht gut @Maxppp

Pascal Klemens wird seinem Jugendklub Hertha BSC offenbar über den Sommer hinaus die Treue halten. Laut dem ‚Berliner Kurier‘ stehen die zähen Verhandlungen zwischen dem Zweitligisten und dem 21-Jährigen vor dem Abschluss. Die Unterschrift unter einen neuen Kontrakt bis 2029 könnte noch am morgigen Freitag erfolgen.

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Der Verteidiger entscheidet sich damit nicht nur gegen Angebote aus der Bundesliga. Neben dem VfB Stuttgart und Werder Bremen soll auch der spanische Erstligist FC Getafe an Klemens interessiert gewesen sein. Mehr als ein Jahr haben sich die Verhandlungen hingezogen, in den vergangenen Tagen hatten sich beide Seiten angenähert. Entgegen der Befürchtungen der Hertha-Bosse bleibt der Youngster nun doch, Teil des Deals soll jedoch eine Ausstiegsklausel in ungenannter Höhe sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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