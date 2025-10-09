Bayer 04: Terrier meldet sich zurück

Bayer Leverkusen kann wieder auf Martin Terrier zurückgreifen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der 28-Jährige nach seinem Achillessehnenriss vor neun Monaten kurz vor seinem Comeback. Ob es schon für das Auswärtsspiel bei Mainz 05 in der kommenden Woche reicht, ist noch offen. Spätestens bei der darauffolgenden Partie gegen den SC Freiburg soll der Franzose aber dem Kader angehören.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer des vergangenen Jahres wechselte Terrier für 20 Millionen Euro von Stade Rennes zum deutschen Vizemeister. Die Ablöse konnte der Offensivakteur noch nicht rechtfertigen, insbesondere die schwerwiegende Verletzung machte ihm einen Strich durch die Rechnung. „Es ist großartig, Martin wieder im Mannschaftstraining zu sehen. Er ist sehr gut drauf. Ich habe Spiele von ihm aus der Zeit vor seiner Verletzung gesehen. Deshalb weiß ich, welche Qualität er hat“, schwärmt Bayer-Trainer Kasper Hjulmand.