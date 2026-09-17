Bei Manuel Neuer (40) ist ein Karriereende nach der laufenden Saison das realistischste Szenario. Jonas Urbig ist der Kronprinz im Tor des FC Bayern – und womöglich auch in der deutschen Nationalmannschaft.

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Daran, dass der 23-Jährige in München zur neuen Nummer eins aufsteigen soll, lässt im Klub niemand einen Zweifel. Klar ist aber: Im Sommer muss, sofern Neuer und sein jahrelanger Stellvertreter Sven Ulreich (38) wie erwartet ihre Karrieren beenden, das Torwartteam neu aufgestellt werden.

Diesem Thema widmet sich heute auch der ‚kicker‘. Dort heißt es, dass mindestens einer, womöglich sogar zwei neue Schlussmänner im Sommer zum Rekordmeister stoßen könnten.

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Gesucht wird vor allem eine erfahrene Nummer zwei hinter Urbig. Im Frühjahr wurde dafür Daniel Heuer Fernandes (33) gehandelt. Nachdem Neuer aber um ein Jahr bei den Bayern verlängert hatte, dehnte auch Heuer Fernandes seinen Vertrag beim Hamburger SV bis 2028 aus. Auch um Oliver Baumann (36/TSG Hoffenheim) kursierten damals Gerüchte.

Prescott die Nummer drei?

Als Nummer drei könnten Max Eberl und Co. zur neuen Saison ein Eigengewächs installieren. DFB-Junior Leonard Prescott ist ein Toptalent, allerdings mit 16 Jahren noch sehr jung. Jannis Bärtl (20) und Leon Klanac (19) haben laut dem ‚kicker‘ weniger Perspektive bei den Profis.