Kehrt Jadon Sancho zeitnah auf den Fußballplatz zurück? Am gestrigen Mittwoch wurde das Interesse des FC Getafe an dem vereinslosen Ex-BVB-Spieler bekannt. Der spanische Erstligist treibt die Bemühungen um den Offensivspieler offenbar schnell voran.

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Wie ‚DAZN‘ und ‚Sky‘ übereinstimmend berichten, liegt dem 26-Jährigen bereits ein erstes offizielles Angebot vor. Sancho, dessen Vertrag bei Manchester United Ende Juni ausgelaufen war, diskutiert die Offerte demnach gegenwärtig mit seinen Beratern. Die Gespräche zwischen den beteiligten Parteien laufen, eine finale Entscheidung steht derzeit noch aus.

Für den Madrider Vorortklub wäre die Verpflichtung des 23-fachen englischen Nationalspielers der nächste echte Coup. Erst am Dienstag sicherte sich Getafe die Dienste des zu dem Zeitpunkt ebenfalls vereinslosen Dani Carvajal (34).

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Die Verpflichtung des Rechtsverteidigers war allerdings wegen Problemen mit dem spanischen Financial Fairplay und der dortigen Gehaltsobergrenze schwierig. Bei Sancho soll nun Spielraum geschaffen werden, indem beispielsweise eine Langzeiterkrankung des verletzten Außenstürmers Juanmi (33) beantragt wird, dessen Salär dann nicht mehr einberechnet würde.