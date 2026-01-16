Klare Botschaft für ter Stegen

Torhüter Marc-André ter Stegen erhält beim FC Barcelona keine Chance auf Spielzeit mehr. Das wurde auch beim gestrigen 2:0-Sieg der Katalanen gegen Racing Santander im Pokal deutlich, als ter Stegen hinter Joan García (24) auf der Bank Platz nehmen musste. Trainer Hansi Flick hatte bereits zuvor auf der PK deutlich gemacht, dass die Tür zurück auf den Rasen für ter Stegen in Barcelona aktuell verschlossen sei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Somit bleibt ter Stegen eigentlich nur noch die Option, im Winter per Leihe zum FC Girona zu wechseln. Laut der ‚as‘ will der spanische Erstligist den 33-Jährigen nach wie vor gerne ausleihen, auch wenn es intern aufgrund der Verletzungshistorie des Keepers auch kritische Stimmen gebe. Will ter Stegen die WM-Chance wahren, muss er Girona zusagen. Der spanischen Zeitung zufolge gibt es derzeit keine anderen Avancen.