Schlecht für Füllkrug: West Ham plant Transfers statt Entlassung

Bei West Ham United sitzt Nuno Espirito Santo trotz des anhaltenden Misserfolgs fest im Sattel. Wie die ‚Times‘ berichtet, wollen die Verantwortlichen eine zweite Trainerentlassung dringend vermeiden und stehen deshalb hinter dem Trainer. Nach schwachem Saisonstart war bereits Graham Potter entlassen worden.

Stattdessen soll im Januar ein neuer Stürmer kommen, wodurch Niclas Füllkrug (32) weitere Konkurrenz bekommen würde. Der deutsche Nationalspieler ist aktuell verletzt, in den ersten sieben Pflichtspielen konnte er nicht überzeugen und wartet noch auf sein erstes Tor. West Ham ist nach neun Spieltagen mit vier Punkten Vorletzter.