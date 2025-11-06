Konkrete Gespräche: Eintracht will sich bei PSG bedienen

Eintracht Frankfurt behält den Markt französischer Talente weiterhin im Auge und möchte sich im Zuge dessen bei Paris St. Germain bedienen. Nach Informationen von ‚Sky‘ arbeiten die Hessen intensiv an der Verpflichtung von Offensiv-Juwel Mathis Jangéal.

Laut dem Pay-TV-Sender fanden kürzlich konkrete Gespräche zwischen der SGE und dem Umfeld des 17-Jährigen statt. Spätestens im kommenden Sommer wolle die Eintracht den Rechtsfuß an Bord holen. Was Jangéal besonders attraktiv macht: Sein Vertrag in der französischen Hauptstadt läuft am Saisonende aus, der Youngster wäre somit ablösefrei zu haben.

Der offensive Mittelfeldspieler ist derzeit in der Pariser U19 am Ball. Ende September durfte Jangéal beim 2:0-Sieg gegen den AJ Auxerre auch schon zehn Minuten Profiluft schnuppern. Kurz darauf war er in der Champions League gegen den FC Barcelona (2:1) im Kader.

Insgesamt kommt der Rechtsfuß in der laufenden Saison auf sieben Tore und drei Assists in elf Einsätzen. Am Dienstag musste auch der Nachwuchs des FC Bayern mit Jangéals Fähigkeiten Bekanntschaft machen. Beim 3:0-Sieg in der Youth League gelang ihm gegen die Münchner der Führungstreffer. Nun hofft die Eintracht, den vielversprechenden Jungspund zeitnah in die Bundesliga zu lotsen.