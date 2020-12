Real: Hohes Preisschild für Isco

Real Madrid hat offenbar das Preisschild für Isco festgesetzt. Wie die ‚as‘ berichtet, verlangen die Königlichen 60 Millionen Euro für den abwanderungswilligen Spanier. In Madrid kommt der ballgewandte Rechtsfuß nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.

In der laufenden Saison stand der offensive Mittelfeldspieler in zehn Spielen für die Merengues auf dem Rasen, blieb dabei ohne Torbeteiligung. Dabei durfte der 28-Jährige nur dreimal von Beginn an ran. Als potenzieller Interessent wird der FC Sevilla gehandelt.