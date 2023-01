Chelsea: Was der Félix-Deal für Thuram bedeutet

Am gestrigen Mittwoch verkündete der FC Chelsea offiziell die Verpflichtung von João Félix. Elf Millionen Euro fließen an Atlético Madrid, die Blues zahlen das volle Gehalt des Portugiesen und konnten sich dennoch keine Kaufoption auf den Leihspieler sichern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 23-Jährige ist die jüngste Errungenschaft der Chelsea-Verantwortlichen um den neuen Besitzer Todd Boehly, die im Januar-Transferfenster bereits vier Neuzugänge an die Stamford Bridge geholt haben: David Datro Fofana (20/Molde FK), Benoît Badiashile (21/Monaco), Andrey Santos (18/Vasco da Gama) und eben Félix.

Lese-Tipp

Gladbach: Weigl-Kauf in Arbeit

Thuram weiter auf der Liste

Möglicherweise könnte Winter-Neuzugang Nummer fünf aus der Bundesliga kommen. Laut Fabrizio Romano ändert auch die Leihe von Félix nichts am Chelsea-Plan, Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach nach London zu lotsen. Die Verhandlungen um den 25-Jährigen sollen zeitnah fortgesetzt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

FT hatte vor einer Woche exklusiv vom Interesse der Blues an Thuram berichtet. Der Franzose ist im Sommer ablösefrei zu haben und möchte auch am liebsten erst zum Vertragsende die Fohlen verlassen, doch Chelsea möchte den Deal lieber schon jetzt gegen eine Ablöse eintüten, als sich im Sommer gegen zahlreiche Konkurrenten durchsetzen zu müssen. Bei einem entsprechenden Angebot könnte schnell Bewegung in die Sache kommen.