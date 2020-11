Khedira: Winterwechsel unausweichlich?

Mehrfach hatten die Bosse von Juventus Turin im Sommer versucht, Sami Khedira von einer Vertragsauflösung zu überzeugen. Der Weltmeister von 2014 hätte sich dann ablösefrei einem anderen Verein anschließen können. Doch Khedira lehnte ab und hoffte nach seiner langen Verletzungspause auf eine neue Chance bei den Bianconeri, mit denen er bereits fünfmal italienischer Meister wurde.

Gut einen Monat später ist aber klar: Der 33-Jährige spielt bei Juve überhaupt keine Rolle mehr. Sein Vertrag läuft zudem am Saisonende aus. „Khedira ist nicht nur raus aus der Mannschaft, er ist schlichtweg raus aus dem Projekt“, schreibt der ‚Corriere dello Sport‘ am heutigen Dienstag. Entsprechend wird die Alte Dame im Januar einen neuen Anlauf wagen, den defensiven Mittelfeldspieler abzugeben.

Die Chancen, dass Khedira einlenkt, stehen dann ungleich höher. Denn die Hoffnungen auf eine erneute Rückkehr in die Stammelf dürften passé sein. Will der Routinier also nicht die komplette Saison 2020/21 von der Tribüne aus verfolgen, muss er sich mit einem Umzug anfreunden. An Angeboten für den 77-fachen Nationalspieler zum Nulltarif dürfte es nicht mangeln.