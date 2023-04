Nach Tottenham & Chelsea: Nächster Topklub denkt an Nagelsmann

Bei Paris St. Germain steht nach einem frühen Ausscheiden in der Champions League mal wieder alles auf dem Prüfstand. Das gilt auch für Cheftrainer Christophe Galtier. Ein Verbleib des eher pragmatisch veranlagten Franzosen über den Sommer hinaus wäre angesichts einer Saison, in der schon jetzt nur noch der Ligue 1-Meistertitel herausspringen kann, eine faustdicke Überraschung.

Galtier wird aller Voraussicht nach die Saison mit PSG noch zum Ende bringen. Danach steht unweigerlich ein erneuter Trainerwechsel beim Nobelklub an. Nach wie vor träumt man am Eiffelturm von Zinedine Zidane. Ein Name, der laut ‚RMC‘ ebenfalls diskutiert wird, ist der von Julian Nagelsmann. Die Pariser haben das Auftreten des FC Bayern in den direkten Duellen noch frisch im Gedächtnis.

Frage nach der Führungsqualität

Vollkommen überzeugt von Nagelsmann ist man bei PSG dem Bericht zufolge aber nicht. Vor allem die Mannschaftsführung des 35-jährigen Trainers werfe bei den PSG-Verantwortlichen Fragen auf. Schließlich sind mit Neymar, Kylian Mbappé und Co. weitaus schwierigere Charaktere in den Griff zu kriegen, als noch in München. Allzu eilig hat man es beim französischen Spitzenklub jedoch nicht.

Der Name von Nagelsmann werde ‚RMC‘ zufolge wohl eher in Richtung Sommer noch einmal intensiver diskutiert werden, sollte der Ex-Bayern-Coach noch verfügbar sein. Mit dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur befinden sich derzeit zwei weitere Topklubs auf Trainersuche, die mit Nagelsmann unter Umständen schon sofort zusammenarbeiten wollen würden. Dessen Pläne nach einer kleinen Pause bis nach der Saison würden sich zumindest mit dem Zeitplan von PSG decken.