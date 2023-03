Nach Vorlage: Flick lobt DFB-Neuling Wolf

Hansi Flick ist voll des Lobes für Marius Wolf. Mit Blick auf den Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund sagte der Bundestrainer nach dem Sieg über Peru (2:0): „Beide Außenverteidiger haben das heute sehr gut gemacht und haben viel Dynamik über die Außen gebracht. Beide sind oft zum Flanken gekommen, aber natürlich wird man daran gemessen, dass Tore fallen und da hat Marius Wolf heute den Pluspunkt mehr.“

Zum Hintergrund: Der Dortmunder bereitete das 2:0 von Niclas Füllkrug (30) in der 33. Minute per Flanke vor. Wolf, der am gestrigen Abend sein DFB-Debüt feiern durfte, war auch für FT einer der besten Akteure auf dem Rasen und erhielt eine Note von 7,7. Ruft der 27-Jährige im DFB-Trikot weiterhin starke Leistungen ab, könnte er unter Umständen Flicks Rechtsverteidiger-Problem lösen.

