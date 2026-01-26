Maldini wechselt in die Hauptstadt

Daniel Maldini wird den Rest der Saison für Lazio Rom auflaufen. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Römer mit Atalanta Bergamo auf eine Leihe des Offensivspielers geeinigt. Die Leihgebühr soll bei einer Million Euro liegen, die Kaufoption wird auf 14 Millionen Euro taxiert. Im Laufe des Tages soll der Deal über die Bühne gehen.

Maldini läuft seit einem Jahr für Bergamo auf, 13 Millionen Euro flossen damals an Ablöse an den AC Monza. Beim Champions League-Teilnehmer konnte sich der Sohn von Milan-Legende Paolo Maldini aber nicht nachhaltig durchsetzen, in der laufenden Saison kommt er bei neun Einsätzen auf überschaubare 262 Serie A-Minuten. Vertraglich gebunden ist er noch bis 2029.