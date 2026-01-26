Menü Suche
Kommentar
Serie A

Maldini wechselt in die Hauptstadt

von Remo Schatz - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Daniel Maldini spielt den Ball @Maxppp

Daniel Maldini wird den Rest der Saison für Lazio Rom auflaufen. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Römer mit Atalanta Bergamo auf eine Leihe des Offensivspielers geeinigt. Die Leihgebühr soll bei einer Million Euro liegen, die Kaufoption wird auf 14 Millionen Euro taxiert. Im Laufe des Tages soll der Deal über die Bühne gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Maldini läuft seit einem Jahr für Bergamo auf, 13 Millionen Euro flossen damals an Ablöse an den AC Monza. Beim Champions League-Teilnehmer konnte sich der Sohn von Milan-Legende Paolo Maldini aber nicht nachhaltig durchsetzen, in der laufenden Saison kommt er bei neun Einsätzen auf überschaubare 262 Serie A-Minuten. Vertraglich gebunden ist er noch bis 2029.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Atalanta
Lazio
Daniel Maldini Fossa

Weitere Infos

Serie A Serie A
Atalanta Logo Atalanta Bergamo
Lazio Logo Lazio Rom
Daniel Maldini Fossa Daniel Maldini Fossa
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert