Espanyol kauft Vilhena

Die sportliche Zukunft von Tonny Vilhena liegt in der spanischen La Liga. Espanyol Barcelona verkündet, dass die Kaufoption auf den 27-Jährigen gezogen wurde. Diese liegt laut spanischen Medienberichten in Höhe von 2,5 Millionen Euro. In Barcelona unterschreibt der Niederländer bis 2026.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits im Januar war Vilhena auf Leihbasis vom FK Krasnodar zu Espanyol gewechselt. Dort stand er in 17 Ligaspielen auf dem Platz, in denen er ein Tor erzielte und einen Treffer vorbereitete.