Barça: Semedos Wunschziel

Nélson Semedo würde in der kommenden Saison offenbar gerne in der Premier League auflaufen. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge ist Manchester City das Wunschziel des Rechtsverteidigers. Der FC Barcelona würde Semedo nach den geplatzten Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung wohl keine Steine in den Weg legen, sofern die Ablöse stimmt.

Neben ManCity zeigen Inter Mailand, Juventus Turin und Paris St. Germain Interesse am 26-Jährigen. Auch mit dem FC Bayern wurde Semedo kürzlich von katalanischen Medien in Verbindung gebracht. Sein aktueller Vertrag endet 2022.