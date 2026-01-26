40-Millionen-Angebot für Mateta

Nottingham Forest macht ernst bei Jean-Philippe Mateta. Die Tricky Trees sind bei Crystal Palace mit einer Offerte über 40 Millionen Euro vorstellig geworden, berichtet ‚The Standard‘. Dem Bericht zufolge möchte der französische Mittelstürmer Palace gerne noch im laufenden Transferfenster verlassen.

Ob das vorgelegte Angebot ausreicht, um den 28-Jährigen innerhalb der Premier League zu transferieren, ist noch unklar. Aktuell steht eine Antwort der Eagles noch aus. Gut möglich, dass es noch Nachverhandlungen für den dreifachen Nationalspieler geben wird.