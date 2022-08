Entscheidung in Kürze: Dreikampf um Sesko

Als Erling Haaland im Winter 2020 ging, stand schon längst fest, dass Karim Adeyemi in die Fußstapfen des Norwegers als Cheftorjäger von RB Salzburg treten würde. Jetzt ist auch der Neu-Dortmunder weg und erneut steht der nächste Topstürmer der Zukunft schon in den Reihen der Österreicher: Benjamin Sesko.

Der 19-jährige Slowene wurde vor einem Jahr von Salzburgs Farmteam FC Liefering zu RB hochgezogen und durfte sich ein Jahr an Erstligafußball gewöhnen. Zehn Tore und sieben Vorlagen standen am Ende der Spielzeit für den hochgewachsenen 1,95-Meter-Angreifer zu Buche. Eine vielversprechende Quote, die in der Saison 2022/23 noch gesteigert werden sollte.

So zumindest der Plan der Salzburger. „Ich freue mich, dass wir mit unseren Talenten, die in der vergangenen Saison aufgetrumpft haben, eine weitere Spielzeit zusammenarbeiten werden“, erklärte Sportdirektor Christoph Freund Ende Mai auf die Zukunft seines neuesten Sturmjuwels angesprochen. Doch der Plan von RB scheint trotz Vertrags bis 2026 nicht aufzugehen.

Klare Tendenz Abschied

Nachdem es in den vergangenen Wochen bereits immer wieder zu losen Gerüchten um Sesko und Manchester United kam, scheint ein möglicher Transfer des 19-Jährigen nun Fahrt aufzunehmen. Laut dem Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano sind die Schlüsseltage im Poker um die sportliche Zukunft des Slowenen angebrochen.

Eine Verbleib in Salzburg scheint ein zunehmend unwahrscheinliches Szenario zu sein. Laut Romano werben drei Klubs um Sesko – unter ihnen das bereits gehandelte ManUnited. Die Red Devils sollen sich schon mit dem Berater des Torjägers getroffen und eine klare Botschaft erhalten haben: Beeilt euch oder Sesko ist vom Markt. Das Trostpflaster für RB: Mit der potenziellen Ablöse lässt sich sicherlich ein anderer Nachfolger für Adeyemi finden.