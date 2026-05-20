Erster Sommertransfer: Gladbach holt Herold

Borussia Mönchengladbach hat einen neuen Linksverteidiger an Land gezogen. Wie der Klub vom Niederrhein bekanntgibt, wechselt David Herold vom Karlsruher SC zu den Fohlen und unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Rouven Schröder ist es dabei dem Vernehmen nach gelungen, die auf 3,5 Millionen Euro festgelegte Ausstiegsklausel für den athletischen Linksfuß noch zu drücken.

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„David ist ein junger, deutscher Spieler, der sich gut entwickelt hat, der aber auch hungrig und entwicklungswillig ist, noch weiteres Potenzial hat und die Borussia als seinen perfekten nächsten Schritt sieht“, sagt Sportchef Rouven Schröder, „er punktet durch ein hohes Laufvolumen und Offensivdrang sowie einen sehr offenen Charakter.“

Herold erklärt: „Der Wechsel zu Borussia bedeutet mir sehr viel. Zum einen ist es für mich der erste Schritt in die Bundesliga – womit ich mir den Traum erfülle, den ich habe, seit ich ein kleiner Junge war. Und dann auch noch zu so einem großen Traditionsverein wie Borussia Mönchengladbach zu wechseln, ist für mich ein Riesenschritt. Besonders freue ich mich auf die Borussia-Fans – ich habe in der abgelaufenen Saison im DFB-Pokalspiel bereits erlebt, was für eine Wucht dieses Stadion hat.“

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Der ehemalige U20-Nationalspieler stammt aus der Jugend des FC Bayern München und war 2023 zunächst zur Leihe und im Jahr darauf für 750.000 Euro fest zu den Badenern gewechselt. Dort entwickelte er sich schnell zum Leistungsträger und Stammspieler. 95 Mal lief Herold wettbewerbsübergreifend für den Klub auf. Dabei gelangen dem flankenstarken Außenverteidiger zwei Treffer und elf Vorlagen.