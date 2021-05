Spanien feiert Atlético | City hat Großes vor

Sechsmal in Folge hieß der spanische Meister Real Madrid oder FC Barcelona. Am gestrigen Samstagabend gab es dann die Wachablösung: Atlético Madrid gewann mit 2:1 bei Real Valladolid und sicherte sich den Titel. „Campeones!“, titelt die ‚Marca‘, während die ‚as‘ mit einer Doppelseite aufwartet, die die Höhepunkte der Saison zeigt.

Meisterkampf in Frankreich

Um 21 Uhr startet am heutigen Sonntagabend in Frankreich „die Show des Jahres“, wie es die L’Équipe nennt. Der LOSC Lille kann erstmals seit zehn Jahren Meister werden, in Angers hat man dabei alles in der eigenen Hand. Paris St. Germain lauert mit zwei Punkten Rückstand auf Rang zwei und tritt bei Stade Brest an. Auch Niko Kovacs AS Monaco hat noch theoretische Chancen.

City plant Großes

Manchester City muss zur neuen Saison den besten Torjäger seiner Vereinsgeschichte ziehen lassen. Sergio Agüero verlässt den Klub ablösefrei. Klar, dass ein Nachfolger her soll. Und unter Weltklasse wollen es die Skyblues nicht machen. Der Daily Mirror fragt deshalb: „Kane oder Haaland?“ Harry Kane will Tottenham verlassen, alle englischen Topklubs fühlen wohl vor. Erling Haaland wird dagegen keine Freigabe von Borussia Dortmund bekommen.