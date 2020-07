Gladbach-Flirt David mit Lille einig

Jonathan David wird es offenbar in Richtung Ligue 1 ziehen. Wie ‚RMC‘ berichtet, ist sich der Offensivspieler von KAA Gent mit dem OSC Lille über einen Transfer einig. Eine Einigung zwischen den Klubs steht aber noch aus. Während LOSC 25 Millionen bietet, würden die Belgier gerne 30 Millionen für den 20-jährigen Kanadier sehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Längere Zeit hatte es so ausgesehen, als würde es David in die Bundesliga ziehen. „Die Liga, die am besten zu mir passen würde, ist die Bundesliga“, so der Topscorer der belgischen Liga Ende Mai. Unter anderem Borussia Mönchengladbach wurde Interesse an David nachgesagt. Aus der angepeilten Verpflichtung wird nun aber offenbar nichts.