Menü Suche
Kommentar
Premier League

Ex-BVB-Flirt zu Arsenal?

von Fabian Ley - Quelle: Teamtalk
1 min.
Iván Fresneda (l.) im Zweikampf @Maxppp

Der FC Arsenal bekundet offenbar ernsthaftes Interesse an Iván Fresneda. Laut einem Bericht von ‚Teamtalk‘ beobachten die Gunners den Rechtsverteidiger von Sporting Lissabon genau. Darüber hinaus soll der 21-Jährige bei weiteren Premier League-Klubs in den Fokus gerückt sein, darunter auch bei Manchester City und Newcastle United.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fresneda war im Sommer 2023 für rund neun Millionen Euro von Real Valladolid nach Lissabon gewechselt und zählt dort zum Stammpersonal. Vor seinem Sporting-Transfer war der spanische U21-Nationalspieler auch intensiv mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. Bei Arsenal könnte er den Kaderplatz von Ben White (28) einnehmen, der die Nordlondoner womöglich verlassen wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Liga Portugal Bwin
Arsenal
ManCity
Newcastle
BVB
Iván Fresneda
Benjamin White

Weitere Infos

Premier League Premier League
Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
Arsenal Logo FC Arsenal
ManCity Logo Manchester City FC
Newcastle Logo Newcastle United
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Iván Fresneda Iván Fresneda
Benjamin White Benjamin White
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert