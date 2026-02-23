Ex-BVB-Flirt zu Arsenal?

Der FC Arsenal bekundet offenbar ernsthaftes Interesse an Iván Fresneda. Laut einem Bericht von ‚Teamtalk‘ beobachten die Gunners den Rechtsverteidiger von Sporting Lissabon genau. Darüber hinaus soll der 21-Jährige bei weiteren Premier League-Klubs in den Fokus gerückt sein, darunter auch bei Manchester City und Newcastle United.

Fresneda war im Sommer 2023 für rund neun Millionen Euro von Real Valladolid nach Lissabon gewechselt und zählt dort zum Stammpersonal. Vor seinem Sporting-Transfer war der spanische U21-Nationalspieler auch intensiv mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. Bei Arsenal könnte er den Kaderplatz von Ben White (28) einnehmen, der die Nordlondoner womöglich verlassen wird.