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Serie A

Leão zum Schnäppchenpreis zu haben

von Lukas Hörster - Quelle: Corriere della Sera
Rafael Leão beim Aufwärmen @Maxppp

Rafael Leão (26) könnte im Sommer verhältnismäßig günstig zu haben sein. Der ‚Corriere della Sera‘ berichtet jedenfalls, dass der AC Mailand sich Angebote ab 50 Millionen Euro für den in Ungnade gefallenen Angreifer anhören will.

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Im vergangenen Sommer beschäftigte sich auch der FC Bayern mit Leão. Damals wurden 70 Millionen als Ablöse ausgerufen. Noch weiter in der Vergangenheit wurde der Wert des Portugiesen auch schon auf mehr als 100 Millionen taxiert. Leãos Vertrag in Mailand läuft noch bis 2028. Eine zwischenzeitlich im Raum stehende Verlängerung liegt gerade auf Eis.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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