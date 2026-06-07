DFB-Team: Drei wichtige Erkenntnisse nach dem USA-Test

Das Gerüst steht stabil

Besonders die Defensive der DFB-Elf konnte überzeugen, zeigte sich unaufgeregt und gegen überraschend starke US-Boys letztendlich ziemlich souverän. Neuer-Vertreter Oliver Baumann bewies, dass er nach seiner Degradierung weiter fokussiert ist und verdiente sich die FT-Note 2,0. Ebenso wie die beiden Außenverteidiger Joshua Kimmich und Nathaniel Brown, der im Duell mit David Raum erneut Pluspunkte sammeln konnte.

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Die Doppelsechs aus Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha arbeitete viel defensiv mit und zeigte sich gewohnt zweikampfstark. Jedoch gelang es beiden streckenweise lange nicht, die Spielkontrolle an sich zu reißen und die Offensive mehr zu unterstützen.

Havertz hält Undav auf Distanz

Vor allem nach dem starken Auftritt gegen Finnland (4:0) hatten sich hierzulande die Stimmen gemehrt, die Deniz Undav in der WM-Startelf sehen wollen. Während der sich in Topform befindliche Stuttgarter mit zwei Toren und einer Vorlage geglänzt hatte, wurde Kai Havertz nur einen Tag nach dem Champions League-Finale noch geschont. Gegen die USA durfte der Arsenal-Profi starten – und bewies, warum Bundestrainer Julian Nagelsmann auf ihn baut.

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Bereits nach zwei Minuten stand Havertz nach einer Freistoßflanke von Kimmich goldrichtig und köpfte zur Führung ein. Auch in der Folge war der 26-Jährige stets anspielbar, hing jedoch aufgrund mangelnder Einbindung etwas in der Luft. In der zweiten Halbzeit hatte er wieder mehr Szenen zum Glänzen, bereite das Siegtor durch Leroy Sané (57.) vor.

Die Hochbegabten brauchen noch Anlauf

Die offensive Dreierreihe hinter der Spitze bleibt jedoch das Sorgenkind. Nach dem bitteren WM-Aus fehlte Lennart Karl, der noch gegen Finnland mit einer starken Leistung für Vorfreude gesorgt hatte. Stattdessen durfte Sané starten, der einmal mehr vor allem in der ersten Halbzeit einen uninspirierten Auftritt hinlegte, viele Bälle verlor und wenig Gefahr ausstrahlte. Nach der Pause konnte sich der Galatasaray-Profi steigern und erzielte immerhin das Siegtor.

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Auch Jamal Musiala (FT-Note 3,5) und Florian Wirtz (FT-Note 5,0) konnten dem Spiel nicht ihren Stempel aufdrücken, viele Offensivbemühungen blieben am Ende reines Stückwerk. Musiala konnte sich in der zweiten Halbzeit etwas steigern und war in der Entstehung des Siegtors beteiligt, doch von den beiden hochbegabten Youngstern muss deutlich mehr kommen.