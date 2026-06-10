Nach einer starken Saison und dem sensationellen Aufstieg im Relegationsduell mit dem VfL Wolfsburg (0:0, 2:1 n.V.) fand in und um den SC Paderborn ein mehrtägiges Fest statt. Doch die starken Leistungen der Ostwestfalen haben auch Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz geweckt.

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Mehrere Aufstiegshelden werden von Bundesligisten umgarnt und könnten den SCP noch im Sommer verlassen. Zu den extrem begehrten Spielern gehört auch Laurin Curda, der auf der rechten Schiene für ordentlich Alarm gesorgt hat. Laut ‚Bild‘ sind unter anderem der Hamburger SV und der 1. FC Köln an dem 24-Jährigen interessiert.

Paderborn hat bereits Ersatz gefunden

Curda war in der abgelaufenen Saison ein absoluter Dauerbrenner beim SCP, in wettbewerbsübergreifend 36 Pflichtspielen erzielte der ehemalige U17-Nationalspieler acht Treffer und bereitete acht weitere vor.

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Paderborn ist sich des Interesses an Curda durchaus bewusst und hat offenbar bereits für einen Ersatz gesorgt. Wie die ‚Bild‘ ebenfalls berichtet, ist der Transfer von Jano ter Horst (23/Preußen Münster) zum Aufsteiger beschlossene Sache. Für den etwas defensiver ausgerichteten Rechtsfuß überweist Paderborn demnach 300.000 Euro.