BVB: Klarheit bei Guirassy

Borussia Dortmund kann im Heimspiel gegen den SC Freiburg am heutigen Sonntag (17.30 Uhr) auf die Dienste von Top-Stürmer Serhou Guirassy bauen. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ fuhr der 30-jährige Offensivstar am Mittag mit ins Teamhotel und ist gegen die Breisgauer Teil des BVB-Kaders.

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Zunächst war von einem Ausfall des guineischen Nationalspielers ausgegangen worden, weil Guirassy sich im vergangenen Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (1:2) eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte. In Sinsheim hatte der 26-fache Nationalspieler noch den einzigen Treffer der Dortmunder verantwortet. Mit 14 Bundesliga-Saisontreffern führt der Rechtsfuß die vereinsinterne Torschützenliste an. Ob der Top-Knipser gegen Freiburg in der Startformation stehen wird, ist noch nicht bekannt.