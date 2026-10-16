Der Verletzungsfluch bei Borussia Mönchengladbach hält offenbar an. Laut ‚Sky‘ hat sich Jan Leszczynski (19) in der heutigen Trainingseinheit am Knie verletzt. Die Rede ist vom „nächsten Verletzungsschock“.

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Wie schlimm es den jungen Innenverteidiger erwischt hat, ist zur Stunde noch nicht klar. Weitere Untersuchungen sollen zeitnah Aufschluss über den Schweregrad der Verletzung geben. Leszczynski, im Sommer für drei Millionen Euro von Legia Warschau gekommen, stand zuletzt zweimal in der Startelf.

Es ist der nächste Gladbach-Zugang, der voraussichtlich eine Weile nicht zur Verfügung steht. Yukhym Konoplya (27), Daiki Hashioka (27) und Nicolas Kühn (26) fehlten bereits einige Wochen, Enzo Leopold (26) ist mit einem Kreuzbandriss noch monatelang zum Zuschauen verdammt.