Die FT-Topelf des 33. Spieltags

Der Spieler des Spieltags: Maximilian Philipp

Die Qualifikation für die Champions League in der nächsten Saison ist dem VfL Wolfsburg sicher. Dank eines 2:2 bei RB Leipzig kann den Wölfen am letzten Spieltag niemand mehr Rang vier streitig machen. Mit einem Doppelpack gegen die Sachsen hatte Maximilian Philipp erheblichen Anteil am Erfolg des VfL. Seinen erstklassigen Volleytreffer zum 1:0 wird man außerdem in den Saisonhighlights wiedersehen.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

Arminia Bielefeld – Hoffenheim 1:1

Hertha BSC – 1. FC Köln 0:0

Augsburg – Werder Bremen 2:0

Schalke 04 – Eintracht Frankfurt 4:3

M’gladbach – VfB Stuttgart 1:2

Leverkusen – Union Berlin 1:1

SC Freiburg – FC Bayern 2:2

Mainz 05 – Borussia Dortmund 1:3

RB Leipzig – VfL Wolfsburg 2:2

