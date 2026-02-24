Köln vor Millionen-Einnahme

Rasmus Carstensen steht vor einem permanenten Wechsel zu seinem Leihklub Aarhus GF. Wie der ‚kicker‘ berichtet, will der dänische Tabellenführer die mit dem 1. FC Köln vereinbarte Kaufoption für den 25-Jährigen ziehen. Diese soll laut dem Fachmagazin bei 1,2 Millionen Euro liegen, ebenso viel haben die Domstädter im Sommer 2024 an den KRC Genk für Carstensen überwiesen.

Der in Köln aussortierte Däne ist bei Aarhus unangefochtener Stammspieler und verpasste auch wettbewerbsübergreifend noch keine Partie. Aarhus’ Sportdirektor Carsten Jensen bekundete zuletzt bereits öffentlich, dass Verein und Spieler an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert sind. Bis die Kaufoption offiziell gezogen wird, könnte es jedoch noch etwas dauern, bis Mai können sich die Dänen noch Zeit lassen. Im Vordergrund steht aktuell der Kampf um die Meisterschaft. Aktuell hat Aarhus zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger FC Midtjylland.