St. Pauli: Smith soll bleiben

Der FC St. Pauli plant über das Saisonende hinaus mit Mittelfeldspieler Eric Smith. Gegenüber der ‚Hamburger Morgenpost‘ äußert sich Sportchef Andreas Bornemann: „Ich denke schon, dass die Vorzeichen darauf stehen, dass wir die Zusammenarbeit verlängern werden. Es gibt durchaus positive Signale von beiden Seiten.“ Die Hamburger verpflichteten den Schweden im Januar leihweise von der KAA Gent und verfügen über eine Kaufoption. Die im Leihvertrag verankerte Klausel soll sich auf 600.000 Euro belaufen.

„Die Einsätze, die er bis dato hatte, haben erkennen lassen, was da für Qualität in diesem Spieler steckt,“ so Bornemann zur Qualität des 24-Jährigen. Smith, der aktuell mit einer Wadenblessur ausfällt, kommt auf vier Einsätze für St. Pauli.