OP notwendig: Neymars WM-Traum geplatzt?

Trotz einer selbstlosen Rettungsaktion für den FC Santos kommt Neymar nicht um eine Operation herum. Der 33-jährige Superstar bestätigte nach dem 3:0-Sieg seiner Mannschaft gegen Cruzeiro am Sonntag, dass er sich unters Messer legen wird: „Ich muss mich ausruhen und dann werde ich mich dieser Knieoperation unterziehen.“ Obwohl Neymar an einer Meniskusverletzung litt, die starke Schmerzen verursacht, zog er den Saisonendspurt durch, um Santos vor dem Abstieg zu retten. In den finalen vier Saisonspielen erzielte er fünf Tore und trug maßgeblich zum gelungenen Klassenerhalt bei.

„Das waren harte Wochen für mich“, resümierte der Ballvirtuose und fügte hinzu: „Ich danke denen, die mir beigestanden und mich unterstützt haben. Ohne sie hätte ich diese Spiele wegen meiner Knieprobleme nicht bestreiten können.“ Im Oktober dieses Jahres sagte Brasiliens Cheftrainer Carlo Ancelotti, der Stürmer müsse seine volle Fitness wiedererlangen und in Form sein, um für die Weltmeisterschaft im nächsten Sommer in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten wieder in den Kader berufen zu werden. Die neue Saison startet im Januar, es wäre also ausreichend Zeit für Neymar, um die Folgen der Knieoperation hinter sich zu lassen. Zunächst müsste er allerdings seinen auslaufenden Vertrag bei Santos verlängern.